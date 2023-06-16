В Самаре родителям рассказали, как выбрать детское удерживающее устройство

Надо обращать внимание на отсутствие повреждений на креплениях. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В ГИБДД по Самарской области рассказали родителям, как выбрать качественное детское удерживающее устройство и на какие критерии обращать внимание.

— Брать ребенка на руки во время движения запрещено, так как при большой скорости вес малыша увеличивается во много раз, что мешает удержать маленького пассажира в нужный момент, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Важно помнить, что у автокресел есть срок годности, он составляет 5 лет с момента изготовления. После истечения срока кресло нужно менять. Выбирая детское автокресло, нужно тщательно его проверить.

Надо обращать внимание на отсутствие повреждений на креплениях и других металлических частях, потертостей на ремнях и креплениях, торчащих из швов ниток. Далее следует снять чехол и проверить состояние материалов на наличие трещин и других недочетов.

Рекомендуется устанавливать устройство на заднем пассажирском сидении посередине, но если нужно на переднем пассажирском месте, то надо отключить подушку безопасности и отодвинуть переднее пассажирское кресло максимально назад.

Также автокресло должно соответствовать росту и весу ребенка, стандартам безопасности ЕСЕ 44-04 или 129 i-Size (наличие нестираемой оранжевой наклейки на корпусе), быть с дополнительный боковой защитой и углубленным подголовником;

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