Пляжные «Крылья Советов» сыграют на 3-м этапе чемпионата страны в Санкт-Петербурге

В первом круге "Крылья" уступили "Лексу" 3:4. Фото: bsrussia.com

С 16 по 18 июня в Санкт-Петербурге пройдут матчи 3-го этапа чемпионата России по пляжному футболу. Три матча в рамках этого этапа проведут и самарские «Крылья Советов».

В стартовом матче 16 июня в «праймовом» слоте – в пятницу вечером, в 20.30 по Самаре – волжане сразятся с лидером российского пляжного футбола питерским «Кристаллом».

А уже на следующий день, в 14.30 по самарскому времени, «Крылья» встретятся с одним из конкурентов за место в шестерке, еще одной питерской командой – «Лексом». В этом сезоне волжане уже провели один матч с «Лексом» и уступили 3:4. Потому предстоящая игра приобретает ключевое значение.

В воскресенье, 18 июня (в 13 ч по самарскому времени) «Крылья» завершат этап матчем с московским «Локомотивом», так же, как и «Кристалл», входящем в топ российского пляжного футбола. Ранее в этом сезоне самарцы уступили «Локо» 3:6.

На данный момент «Крылья Советов» занимают с 5 очками 7-е место в турнирной таблице. Чтобы попасть в число участников Суперфинала, необходимо финишировать в регулярном первенстве на позиции не ниже 6-й.