Машиниста экскаватора осудят за убийство рабочего ковшом в Самаре

Машинист опустил ковш на дно рва и случайно задел стоявшего там мужчину Фото: СУ СК по Самарской области

В Самаре скоро предстанет перед судом тракторист-машинист гусеничного экскаватора. Его обвиняют в гибели рабочего. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Все случилось 28 июля 2022 года. Водитель спецтехники нарушил инструкцию по охране труда. Он не убедился в безопасности своих действий и опустил ковш экскаватора на дно разрабатываемого рва и задел стоящего там мужчину. В результате рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью.

В отношении тракториста-машиниста тогда возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Недавно расследование было завершено. Материалы передали на рассмотрение в суд. Водителю спецтранспорта может грозить до двух лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал