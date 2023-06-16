Машиниста экскаватора осудят за убийство рабочего ковшом в Самаре

Машинист опустил ковш на дно рва и случайно задел стоявшего там мужчину
Фото: СУ СК по Самарской области
В Самаре скоро предстанет перед судом тракторист-машинист гусеничного экскаватора. Его обвиняют в гибели рабочего. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.
Все случилось 28 июля 2022 года. Водитель спецтехники нарушил инструкцию по охране труда. Он не убедился в безопасности своих действий и опустил ковш экскаватора на дно разрабатываемого рва и задел стоящего там мужчину. В результате рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью.
В отношении тракториста-машиниста тогда возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Недавно расследование было завершено. Материалы передали на рассмотрение в суд. Водителю спецтранспорта может грозить до двух лет лишения свободы.
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