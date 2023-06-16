В Самаре бухгалтер по учету может зарабатывать до 60 тысяч рублей

Горожанам рассказали о доходе бухгалтеров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали, сколько может зарабатывать бухгалтер по учету ТМЦ. Специалисты изучили предложения претендентов и работодателей.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, зарплатный максимум для бухгалтеров по учету товарно-материальных ценностей в Москве достигнет 100 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – 80 тысяч рублей, в Самаре – 60 тысяч рублей. При этом, средняя зарплата такого специалиста составит 40 тысяч рублей.

В областной столице от 30 до 32 тысяч рублей может заработать сотрудник со средним образованием. От 32 до 35 тысяч рублей сотрудниками с опытом проведения инвентаризации и стажем работы по учету ТМЦ от 1-го года.