Водитель мотоцикла пострадал в столкновении с иномаркой в Самарской области

В результате иномарка врезалась в мотоцикл Yamaha. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В четверг, 15 июня, в 09:00 в Самарской области произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. Виновником аварии в городе Чапаевск стал 52-летний водитель автомобиля FAW X80.

— Мужчина ехал по улице Железнодорожной. ДТП произошло напротив дома № 33А, когда водитель выезжал с прилегающей территории, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате иномарка врезалась в мотоцикл Yamaha, которым управлял 32-летний мужчина. В аварии пострадал водитель мотоцикла. Его госпитализировали в медицинское учреждение. В настоящий момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

В Самаре произошли и другие ДТП: женщина на Mercedes вылетела на трамвайные рельсы на проспекте Ленина, а автобус с потерявшим сознание водителем вылетел на газон.

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