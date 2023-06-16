В России выявили новую схему мошенничества с рефинансированием кредитов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России появился новый вид мошенничества. Теперь аферисты стали заставлять заемщиков рефинансировать кредиты других банков в один, а затем переводить полученные деньги на «безопасный счет». В итоге клиенты остаются с еще большими долговыми обязательствами. Об этом сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках ПМЭФ-2023.

Так, мошенники звонят человеку и уговаривают его взять кредит. Когда тот отказывается, ссылаясь на наличие заемов в других банках, ему предлагают подключить программу рефинансирования со ставкой ниже и получить дополнительные средства. Злоумышленники уверяют, что программа позволит снизить сумму платежей за счет объединения кредитов в один новый. Когда клиент соглашается и оформляет рефинансирование, мошенники требуют перевести деньги на «безопасный» или «единый» счет, откуда деньги уходят злоумышленникам.

– Схемы с «мошенническими» кредитами сейчас – главная угроза для банковских клиентов, на них приходится более 70% всех хищений. Очень важно, чтобы банки внимательно изучали кредитную историю клиента, а также проверяли, не находится ли он под влиянием мошенников. Мы при проведении рефинансирования не даем клиенту деньги «на руки», а переводим в другие банки самостоятельно для погашения кредита. Принципиально, чтобы все банки придерживались этого правила, а не направляли денежные средства потенциальным злоумышленникам, – прокомментировал Анатолий Печатников.

Отметим, сейчас на рассмотрении находится законопроект, который позволит клиентам банков самостоятельно устанавливать ограничения на дистанционное кредитование во всех банках России. Если у клиента уже имеется кредит или нет необходимости его оформлять в будущем, он сможет поставить отметку на портале «Госуслуги» об ограничении в получении кредитных средств онлайн.

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