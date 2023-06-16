Продажу алкоголя запретят в Самарской области 23 и 24 июня 2023 года

Спиртное не будут продавать из-за выпускных в школах и празднования Дня молодежи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области временно запретят продажу алкоголя. Два дня трезвости ждут жителей Жигулевска. Ограничения введут из-за выпускных в школах и из-за празднования Дня молодежи. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте регионального правительства.

Так, полный запрет на розничную продажу алкоголя введут в Жигулевске в пятницу, 23 июня 2023 года, с 8 до 23 часов. Это связано с проведением мероприятий по случаю окончания обучения в учебных заведениях города. Аналогичное ограничение будет действовать и в субботу, 24 июня 2023 года, с 8 до 23 часов. В этот день запланированы мероприятия, посвященные Дню молодежи.

Напомним, 24 июня 2023 года не будут продавать алкоголь и в отдельных населенных пунктах Камышлинского и Кошкинского района. Там запрет будет связан с проведением выпускных в школах.

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