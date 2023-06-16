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НовостиОбщество16 июня 2023 12:34

Самарцев предупредили о временных отключениях воды с 19 по 22 июня 2023 года

На нескольких улицах планируют провести ремонтные работы
Алена ПРОВКИНА
Специалисты проведут работы по участкам

Специалисты проведут работы по участкам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты предупредили местных жителей о временных отключениях воды. Сразу на нескольких улицах планируют провести ремонтные и профилактические работы.

По информации «РКС-Самара», 19 июня временно отключат холодную воду с 22:00 до 06:00 20 июня по Московском шоссе 18 км, 1-18А. 20 июня сотрудники компании проведут технологическое присоединение на улице Мечникова с 08:00 до 20:00 по улице Пятигорской и улице Новокрасноармейской. В этот же день заменят задвижки и отключат воду по улицам: Невской, Молодогвардейской, Лесной.

21 июня холодную воду отключат с 11:00 до 10:00 22 июня по улицам: Л.Толстого, Красноармейской, Коростелевых, Арцыбушевской, Орловской. 22 июня воду временно отключат по улицам Аксакова, Малоурицкой, Мечникова. Вся подробная информация указана на сайте компании.