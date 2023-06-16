Грузовик врезался в столб из-за лопнувшего колеса на Южном шоссе в Самаре 16 июня

У грузовика разворотило всю кабину / Фото: Ильфат Салахов / ДТП Самара / Тольятти

Днем в пятницу, 16 июня 2023 года, на Южном шоссе в Самаре произошло ДТП. В районе рынка «Солнечный» грузовик врезался в столб. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- У грузовика лопнуло колесо. Его повело, и он врезался в столб. Самосвал откинуло, и он зацепил «Субару». Хлопок был такой сильный. Ужас! Мы все побросали свои рабочие места и побежали смотреть. К счастью, все живы, - поделились свидетели происшествия.

Из-за аварии движение оказалось парализовано / Фото: Ильфат Салахов / ДТП Самара / Тольятти

Из-за аварии на Южном шоссе образовалась пробка. Дорога оказалась заблокирована, поэтому многие автомобилисты объезжали участок по обочине. Подробности и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов.

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