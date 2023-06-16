В Самарской области общественники проверили качество ремонта региональной трассы

Работы на участке продолжаются Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области общественники проинспектировали качество дорожных работ на трассе «Самара-Бугуруслан» - Кинель – Черкассы. Работы провели в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

По информации пресс-службы правительства региона, специалисты отремонтировали трассу протяженностью 4,5 км через все село. Также заменили дорожное полотно, укрепили обочины и откосы земляного полотна и отремонтировали три автомобильных моста. Общественники оценили ход ремонта. На данный момент из-за работ временно перекрыли половину проезжей части. Сотрудники заменяют изношенные конструкции и бетонируют плиты.

Проект моста предусматривает строительство тротуара шириной полтора метра. В текущем году отремонтируют 97 участков дорог.