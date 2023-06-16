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НовостиОбщество16 июня 2023 13:10

В Самарской области общественники проверили качество ремонта региональной трассы

Представители села проинспектировали качество работ
Алена ПРОВКИНА
Работы на участке продолжаются

Работы на участке продолжаются

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области общественники проинспектировали качество дорожных работ на трассе «Самара-Бугуруслан» - Кинель – Черкассы. Работы провели в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

По информации пресс-службы правительства региона, специалисты отремонтировали трассу протяженностью 4,5 км через все село. Также заменили дорожное полотно, укрепили обочины и откосы земляного полотна и отремонтировали три автомобильных моста. Общественники оценили ход ремонта. На данный момент из-за работ временно перекрыли половину проезжей части. Сотрудники заменяют изношенные конструкции и бетонируют плиты.

Проект моста предусматривает строительство тротуара шириной полтора метра. В текущем году отремонтируют 97 участков дорог.