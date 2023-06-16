Самарцы вошли в топ самых активных пользователей онлайн-сервисов

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Самарская область вошла в топ самых активных регионов по подключению подписки МТС Premium за последние полтора года.Чаще всего самарцы используют телеком-сервисы, развлечения и кешбэк, в среднем экономят с подпиской более 18 тысяч рублей в год.

По данным исследования,в 2022 году самарцы в рамках подписки активно пользовались дополнительными гигабайтами интернета, смотрели кино, слушали музыку и делали покупки, применяя кешбэк-сервисы. В 2023 году список любимых занятий пополнили поездки на самокатах. Также в топе популярных сервисов - умная защита от спама «Защитник», которая в день блокирует около миллиона спам-звонков.

За последний год в три раза выросло число пользователей, подключивших более одного сервиса подписки. Больше, чем вдвое выросло число пользователей, использовавших нетелеком-сервисы, самой популярной комбинацией стала кино + музыка.Подписчики МТС Premium также стали чаще активировать промокоды у партнёров – в этом году их число увеличилось на 11%.