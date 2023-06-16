Полпред президента в ПФО оценил динамику развития Самарской области

Дмитрий Азаров в присутствии Игоря Комарова подписал на ПМЭФ-2023 ряд важных соглашений / Фото: Андрей Савельев

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров оценил динамику развития Самарской области. Он отметил уверенный рост региона и движение вперед. В частности, полпред оценил успех реализации проекта губернии по производству беспилотников.

Перспективный проект губернатор Дмитрий Азаров презентовал Игорю Комарову в рамках ПМЭФ-2023. Напомним, в Самарской области намерены создать целый кластер беспилотной авиации. Накануне было подписано соглашение с компанией «Транспорт будущего». Инвестиции составят более 20 млрд рублей. Будет создано свыше тысячи рабочих мест.

- Это наш перспективный проект, который мы активно уже реализуем, а вчера подписали соглашение. Мы локализуем производство беспилотников – лучших, на наш взгляд. И уже в декабре планируем открыть производство на площадке ОЭЗ «Тольятти», - рассказал глава региона полпреду президента в ПФО.

В пятницу, 16 июня 2023 года, Дмитрий Азаров в присутствии Игоря Комарова подписал соглашения о сотрудничестве в сфере развития БАС с правительством Москвы. Свою лепту также внесет и «АВТОВАЗ». Еще одна договоренность была достигнута с гендиректором АНО «Платформа «Национальной технологической инициативы» Дмитрием Песковым. Благодаря документу в Самарской области создадут научно-производственный центр испытаний и компетенций, который будет оказывать содействие в развитии кластера беспилотной авиации.

- За динамику развития Самарской области говорят те инвестсоглашения, те проекты, которые реализуются в регионе. Сейчас, по-моему, очень хороший и яркий пример сотрудничества передовых, инновационных высокотехнологичных компаний и проектов. Благодаря синергии и правильному нахождению места реализации проекта, поддержки регионом самого проекта – он реализуется в очень короткие сроки. И я думаю, очень важно здесь участие Самарской области и сам потенциал ОЭЗ именно с точки зрения подготовки инженерных кадров – очень хорошие традиции и очень хорошие условия для того, чтобы и в перспективе этот проект реализовывался. И конечно, такой кластер мощный, где находится у нас и АВТОВАЗ, и высокотехнологичные производства, которые связаны и с высокими технологиями, и с материалами, и с другими направлениями, которые позволят взаимодействовать и развивать ОЭЗ и сам кластер в Тольятти. Это очень хорошее направление, которое заслуживает и одобрения, и поддержки, – подчеркнул полномочный представитель президента в ПФО.