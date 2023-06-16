Четверых осужденных ждет суд за нападение на сотрудников колонии в Самаре

Агрессия осужденных может обернуться для них новым сроком Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре четверо осужденных, отбывающих наказание в ИК-6, вновь окажутся на скамье подсудимых. Их обвиняют в дезорганизации деятельности учреждения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

По версии следствия, 25 ноября 2022 года сотрудники колонии решили устроить внеплановый обыск в отряде. Четверо осужденных — мужчины от 23 лет до 31 года — внезапному визиту не обрадовались. Они напали на «гостей», а также высказали оскорбления и угрозы в адрес представителей администрации учреждения. К счастью, никто серьезно не пострадал. Агрессивных сидельцев быстро успокоили сотрудники УФСИН.

Тогда в отношении осужденных возбудили уголовное дело по части 2 статьи 321 УК РФ «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». Недавно расследование было завершено. Материалы направили на рассмотрение в суд. Четверым дебоширам может грозить новый срок — до пяти лет колонии.

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