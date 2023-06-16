В Самаре молодой парень устроил драку, чтобы не платить таксисту

Мужчину приговорили к колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель устроил драку. Молодой парень отказывался платить за такси.

По информации прокуратуры Самарской области, подозреваемый вызвал такси, доехал до места назначения, но отказался оплачивать проезд. Из-за этого развязался конфликт, который перерос в драку. Злоумышленник ударил водителя в голову и пытался украсть часы, стоимость который оценили в 28 500 рублей.

Забрать чужое имущество не получилось. Злоумышленника задержали. Подсудимый признал вину. Его приговорили к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.