В полиции рассказали подробности ДТП с грузовиком на Южном шоссе в Самаре

Информации о пострадавших в ДТП пока нет Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Стали известны подробности ДТП с грузовиком на Южном шоссе в Самаре 16 июня 2023 года. Детали происшествия рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

- В 12:45 водитель автомобиля «Хофф», двигаясь со стороны Уральского шоссе в направлении Южного моста, не справился с управлением и столкнулся с легковым автомобилем «Субару» и «КамАЗом». По предварительным данным, у грузовика лопнуло заднее колесо, - сообщили в пресс-службе облглавка.

Автомобили получили различные механические повреждения. Сильнее всего пострадал «Хофф». У него разворотило всю кабину. Насколько известно, среди людей пострадавших нет. По информации полицейских, сообщения из лечебных учреждений по факту ДТП не поступали. Сейчас правоохранители проводят проверку.

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