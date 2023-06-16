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НовостиОбщество16 июня 2023 14:27

В Самарской области мужчина не рассчитал силу во время спарринга и убил знакомого

Потерпевший скончался в больнице
Алена ПРОВКИНА
Дело направили в суд

Дело направили в суд

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В городе Октябрьск Самарской области местный житель понесет уголовную ответственность. Мужчина не рассчитал силу во время спарринга.

По информации прокуратуры Самарской области, 21-летний парень пришел в гости к своему соседу, чтобы выпить. Во время посиделок друзья решили помериться силой и встать в спарринг. Во время боя обвиняемый несколько раз ударил партнера в голову. После этого он покинул квартиру.

Потерпевшего доставили в медицинское учреждение. Мужчина скончался от травматических кровоизлияний под оболочки и в вещество головного мозга. Уголовное дело направили в суд.