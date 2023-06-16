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НовостиОбщество16 июня 2023 14:58

В Самаре неизвестный представился директором компании и получил крупную взятку

Суд обязал мужчину выплатить средства
Алена ПРОВКИНА
Средства планируют взыскать с подозреваемого

Средства планируют взыскать с подозреваемого

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местный житель представился директором компании. Оказалось, он не имеет к организации никакого отношения.

По информации прокуратуры Самарской области, мужчина, фактически не имеющий отношения к компании «Самарский транзит» выступил в качестве его директора. Мошенник получил взятку в 30 тысяч рублей. Злоумышленник представил свой личный паспорт. Указанный средства в ходе расследование не изъяли, и мужчина потратил их на собственные нужды.

Исковое заявление направили в суд. Средства планируют взыскать с подозреваемого в пользу дохода государства.