В Самаре неизвестный представился директором компании и получил крупную взятку

Средства планируют взыскать с подозреваемого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местный житель представился директором компании. Оказалось, он не имеет к организации никакого отношения.

По информации прокуратуры Самарской области, мужчина, фактически не имеющий отношения к компании «Самарский транзит» выступил в качестве его директора. Мошенник получил взятку в 30 тысяч рублей. Злоумышленник представил свой личный паспорт. Указанный средства в ходе расследование не изъяли, и мужчина потратил их на собственные нужды.

Исковое заявление направили в суд. Средства планируют взыскать с подозреваемого в пользу дохода государства.