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НовостиОбщество16 июня 2023 15:40

Самарский врач рассказал, как алкоголь влияет на работу мозга

Спиртное заставляет мозг работать медленнее
Алена ПРОВКИНА
Жителям рассказали о влиянии алкоголя

Жителям рассказали о влиянии алкоголя

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области жителям рассказали, как алкоголь влияет на нервную систему. Из-за спиртных напитков мозг начинает работать гораздо медленнее.

По информации министерства здравоохранения региона, о влиянии алкоголя рассказал врач-невролог Самарской областной больницы им. В.Д. Середавина Алексей Нилов. По словам специалиста, алкоголя подавляет активность гамма-аминомасляной кислоты, которая регулирует нервную систему. Из-за этого появляется невнятная речь, неровная похода, провалы в памяти и заторможенные рефлексы.

Также алкоголя разрушает верхний защитный слой эритроцитов. При употреблении спиртного нейронные связи могут ослабнуть, а объем мозга уменьшится.