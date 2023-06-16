В Самаре оштрафуют компанию-застройщика на 2 млн рублей

Организацию оштрафуют Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре правоохранители проверили застройщика ООО «Альянс» и выявили нарушения. Организацию оштрафуют.

По информации прокуратуры Советского района областной столицы, организация привлекла денежные средства участников долевого строительства. Правоохранители проверили сайт единой информации системы жилищного строительство и выяснили, что компания не разместила декларацию.

Подобная ситуация нарушает права дольщиков. В отношении юридического и должностного лица возбуждены административные дела. Виновных оштрафуют более чем на 2 млн рублей.