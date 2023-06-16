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НовостиОбщество16 июня 2023 15:58

В Самаре оштрафуют компанию-застройщика на 2 млн рублей

Организация не указала актуальную информацию
Алена ПРОВКИНА
Организацию оштрафуют

Организацию оштрафуют

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре правоохранители проверили застройщика ООО «Альянс» и выявили нарушения. Организацию оштрафуют.

По информации прокуратуры Советского района областной столицы, организация привлекла денежные средства участников долевого строительства. Правоохранители проверили сайт единой информации системы жилищного строительство и выяснили, что компания не разместила декларацию.

Подобная ситуация нарушает права дольщиков. В отношении юридического и должностного лица возбуждены административные дела. Виновных оштрафуют более чем на 2 млн рублей.