Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июня 2023 16:30

Участники из более 15 городов РФ и Белоруссии отправили заявку на конкурс Грушинского фестиваля в Самарской области

Прием заявок продолжается
Алена ПРОВКИНА
Участники отправили заявки из России и Белоруссии

Участники отправили заявки из России и Белоруссии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области пройдет Юбилейный Грушинский фестиваля. Заявки на конкурс авторской песни прислали участники из 15 городов России и Белоруссии.

Прием заявок продолжится до 20 июня 2023 года. Конкурс авторской песни проведут в нескольких номинациях: «Автор стихов и музыки», «Поэт», «Автор музыки», «Исполнитель», «Дуэты и Ансамбли». Первый тур участники смогут пройти онлайн или в дни фестиваля. Дважды подавать заявку в первый тур запрещено. Результаты первого онлайн-тура опубликуют на официальном сайте с 25 июня 2023 года.

Заявки на прослушивание на поляне фестиваля начнутся с 10:00 29 июня 2023 года до 13:00 30 июня 2023 года в пункте приема заявок. Напомним, пятидесятый Грушинский фестиваль пройдет в Самарской области на Мастрюковских озерах с 29 июня по 2 июля 2023 года.