В Самаре легковушку отбросило в столб из-за столкновения с иномаркой

Машина врезалась в столб. ФОто: ГУ МВД России по региону

В Самаре стало известно о серьезной аварии вечером в пятницу, 16 июня 2023 года. Из-за удара легковушку отбросило в столб.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 21-летний водитель автомобиля «Jeep Grand Cherokee» ехал по улице Гагарина в сторону улицы Мяги. Во время движения автолюбитель столкнулся с иномаркой. В результате столкновения, машину молодого человека отбросило на столб.

Виновник дорожного происшествия скрылся с места аварии. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства ДТП.