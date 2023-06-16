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НовостиОбщество16 июня 2023 17:22

В Самаре удаляют старое покрытие на проспекте Ленина

В городе ремонтируют главные транспортные артерии
Алена ПРОВКИНА
Специалисты приступили к удалению покрытия. Фото: мэрия

Специалисты приступили к удалению покрытия. Фото: мэрия

В Самаре продолжают ремонтировать автомагистрали на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На проспекте Ленина приступили к удалению старого покрытия.

По информации городской администрации, работы проводят в границах улиц Полевой и Ново-Садовой. Подрядчики удаляют старое дорожное полотно при помощи установки холодного фрезерования. Последний раз дорогу комплексно ремонтировали около 9 лет назад. Специалисты планируют обновить участок протяженностью около 1,8 км. Примерно через полторы недели дорожники планируют развернуть работы по устройству верхнего слоя покрытия.

Контролировать ремонт будет департамент городского хозяйства и экологии.