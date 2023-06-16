Более 100 млрд рублей инвестиций позволила привлечь работа самарской делегации на ПМЭФ-2023

В Самарскую области привлекли более 100 млрд рублей инвестиций. Фото: пресс-служба правительства СО.

Работа самарской делегации на Петербургском международном экономическом форуме позволила привлечь более 100 млрд рублей инвестиций. Соглашения помогут создать в регионе дополнительно более 5,5 тысяч рабочих мест.

Соглашения создадут в губернии новые производства. В декабре 2023 года наладят выпуск беспилотников компанией «Транспорт будущего». Проект удалось освоить в регионе в жесткой конкуренции с другими субъектами страны.

– Подписание этого соглашения очень важно для нашего региона, уверен, и для страны. Инвесторы смело приходят в наш регион, проект уже реализуется. И мы рассчитываем, что производство беспилотников на территории Самарской области будет запущено уже к концу года, – отметил Губернатор.

Также Дмитрий Азаров и Сергей Собянин заключили соглашение между Самарской областью и Москвой. Документ закрепит механизм взаимодействия между регионами в работе по созданию отрасли БАС. Еще одно соглашение заключено с компанией «Транспорт будущего». Около 4 млрд рублей инвестиций принесет региону строительство ООО «Газпром СПГ технологии». Комплекс по сжижению природного газа построят в Сызранском районе и планируют запустить к концу 2026 года. Кроме того, более 2 млрд рублей и 1500 рабочих мест принесет губернии строительство распределительного центра группы компаний «Х5» В Волжском районе. Кроме того, планируется строительство оптово-распределительного мультитемпературного складского комплекса.

Подводя итоги участия самарской делегации в ПМЭФ, Дмитрий Азаров подчеркнул, что все соглашения – это инвестиции в экономику региона, которые направят на повышение уровня благополучия жителей губернии.