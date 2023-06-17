Движение транспорта перекрыли на ул. Самарской и Льва Толстого в Самаре

Проезд по ул. Самарской будет закрыт до 19 июня, а по ул. Льва Толстого - до 23 июня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 16 июня 2023 года, в центре Самары ввели новые ограничения движения. Перекрыли проезд по улицам Самарской и Льва Толстого. Это связано с проведением работ по перекладке теплотрассы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, закрыли для проезда участок улицы Самарской от улицы Красноармейской до Льва Толстого. Там ограничение будет действовать до 5:00 понедельника, 19 июня 2023 года.

По улице Льва Толстого нельзя пока ездить на отрезке от улицы Садовой до улицы Самарской. Срок действия запрета — до 5:00 пятницы, 23 июня 2023 года.

Ограничения сказались и на работе общественного транспорта. Временно изменили схемы движения автобусы №№ №№ 2, 3, 5д, 11, 23, 24, 34, 37, 41, 46, 47, 53, 61, 80, 108, 168, 172, 226, 261. Как они будут ходить на время перекрытия дорог в центре Самары, смотрите здесь. Горожан просят с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее планировать свои поездки.

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