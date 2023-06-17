Жителя Самарской области приговорили к 21 году колонии за убийство двоих мужчин

Мужчина не только убил двоих человек, но еще и обокрал одного из них Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский областной суд вынес приговор жителю Тольятти. Мужчина убил двоих приятелей, а затем обокрал одного из них. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Все случилось в ночь на 26 февраля 2022 года в Тольятти. Трое мужчин собрались вместе для распития алкоголя. В какой-то момент мирное течение застолья прервала ссора. Слово за слово, и вот в ход уже пошли кулаки.

- Обвиняемый нанес множественные удары двоим потерпевшим. От полученных травм они скончались на месте. После этого мужчина похитил сотовый телефон одного из них, - рассказали в надзорном ведомстве.

В пятницу, 16 июня 2023 года, Самарский областной суд признал тольяттинца виновным в убийстве двоих знакомых и в краже. Он приговорил мужчину к 21 году лишения свободы. Отбывать наказание тот будет в колонии строгого режима. Пока решение в законную силу не вступило.

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