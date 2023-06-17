Кастинг для участия в концерте «День знаний со звездами в Кремле» пройдет в Самаре

Талантливые ребята смогут выступить в хоре Юрия Гончара 1 сентября 2023 года / Фото: vk.com/denznaniykremlin

У юных жителей Самары есть шанс попасть в хор, который выступит в День знаний со звездами в Кремле. В городе устроят кастинг по отбору талантливых детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет.

Всероссийский кастинг в эстрадный хор Юрия Гончара проведут в Самаре 29 июня 2023 года (с 12:00 до 19:00). Отбирать талантливых ребят будут по направлению «Вокал». Лучшие из лучших примут участие в главном праздничном концерте 1 сентября 2023 года «День знаний со звездами в Кремле».

Кастинг будет проводиться в «Академии Искусств» на улице Пушкина, 268. Необходима предварительная запись. Отметим, что участие в отборе и в концертной программе бесплатное.

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