Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский женился

Футболист сделал предложение своей избраннице во время одного из матчей / Фото: vk.com/fckssamara

Форвард футбольного клуба «Крылья Советов» Владимир Писарский женился на своей возлюбленной. Информация об этом появилась в субботу, 17 июня 2023 года, в группе самарского клуба в ВК.

- Поздравляем Вову и его супругу Юлию со свадьбой. Счастья, благополучия и процветания вам, Писарские, - говорится в сообщении.

Напомним, футболист сделал предложение своей девушке во время матча 1 октября 2022 года. Тогда он носил фамилию Сычевой и играл за ФК «Оренбург». Форвард забил гол в ворота «Сочи», а затем взял букет цветов и кольцо и направился к трибуне, где сидела его возлюбленная. Он спросил, выйдет ли она за него замуж, и та согласилась.

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