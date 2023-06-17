Погода готовит очередные сюрпризы в Самарской области 17-18 июня

Погода в ближайшие несколько дней будет переменчивой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В предстоящие дни жителей Самарской области ждет переменчивая погода. В регионе будет то тепло и ясно, то ветрено и пасмурно. Такой прогноз на 17-19 июня 2023 года дали специалисты Приволжского УГМС.

- В субботу местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, усилится ветер, температурный фон существенно не изменится. В дальнейшем станет ветрено и свежо, осадки прекратятся, - сообщили синоптики.

Сегодня, 17 июня 2023 года, воздух в Самарской области прогреется до +23...+28 градусов, Скорость северо-восточного, северного ветра составит 7-12 м/с, местами его порывы достигнут 15-18 м/с. Возможны кратковременный дождь и гроза.

В воскресенье, 18 июня 2023 года, существенных осадков не ожидается. В регионе сохранится сильный ветер. Температура воздуха понизится до +18...+23 градусов. В понедельник, 19 июня 2023 года, ветер сбавит свои обороты, а столбик термометра опустится до +16...+21 градуса. Будет переменная облачность, но без дождя.

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