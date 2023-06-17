Одна бедолага могла только моргать: в Самаре спасли двух застрявших между гаражей собак

Сколько времени собаки провели в западне - неизвестно Фото: скриншот видео

В Самаре спасли двух собак, которые оказались зажаты между гаражами. Хвостатые попали в западню в одном из дворов на улице Черемшанской. Нашли бедолаг местные дети. Об этом сообщили в ветеринарном центре «ФлагманВет».

Собаки пролезли в узкую щель между гаражами и застряли. Самостоятельно выбраться они бы не смогли. Зоозащитники попытались вызволить их, но не преуспели в этом. Они обратились к сотрудникам ветцентра. Те смогли достать животных не прибегая к помощи тяжелой техники.

Когда специалисты прибыли на место, одна собака лежала на животе и могла шевелить только передними лапами. А вторая оказалась зажата в положении лежа на спине. Она была полностью обездвижена и могла лишь моргать. Сколько времени животные провели в западне — неизвестно.

— Наши специалисты аккуратно извлекли собак с помощью ошейника. Им удалось вытащить бедолаг не двигая и не разбирая гаражи. Животные не пострадали, — рассказали представители «ФлагманВета».

Оказалось, что в гаражный плен попали девочка и мальчик. Они еще не прошли стерилизацию. Спасенных животных отправили в приют, где они пройдут реабилитацию и программу ОСВВ. Вместе с ними туда определили и любимца детей с улицы Черемшанской — пса Мишку. Ему сделают прививки и повесят бирку на ухо. После прохождения всех необходимых процедур животных вернут в прежнее место обитания.

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