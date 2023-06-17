В Тольятти сотрудники СИЗО-4 приняли участие в акции по сдаче крови

Работники следственно изолятора сдали кровь для спасения жизни других / Фото: УФСИН по Самарской области
Сотрудники СИЗО-4 в Тольятти приняли участие в акции по сдаче крови. Донорами стали более 30 работников следственного изолятора. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Самарской области.
- На днях 34 сотрудника СИЗО-4 в Тольятти приняли участие в благородной акции. Они сдали кровь для спасения жизни других. Мероприятие прошло в областной клинической станции переливания крови, - рассказали в ведомстве.
Медики и жители Автограда выразили каждому из доноров благодарность. В учреждении в свою очередь решили сдавать кровь для тех, кто в ней нуждается, на постоянной основе.
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