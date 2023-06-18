Дмитрий Азаров поздравил медработников Самарской области с профессиональным праздником

Глава региона отметил работу врачей в период пандемии коронавируса и их помощь участникам СВО Фото: правительство Самарской области

Сегодня, 18 июня 2023 года, отмечается День медицинского работника. С профессиональным праздником работников и ветеранов здравоохранения Самарской области поздравил губернатор Дмитрий Азаров.

– Дорогие друзья! От имени всех наших земляков хочу искренне поблагодарить вас за самоотверженный труд. Каждый день, каждый час, каждую минуту вы доказываете, что медицинский работник – профессия героическая, – сказал глава региона.

Дмитрий Азаров отметил, что за последние пять лет в Самарской области удалось существенно укрепить систему здравоохранения и сохранить общественное здоровье. Этому не помешали ни серьезные сложности, связанные с коронавирусом, ни санкционное давление стран Запада. Преодолеть все препятствия удалось благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и слаженной работе врачей, медсестер, фельдшеров, специалистов регионального Минздрава.

Отдельно губернатор отметил медиков, которые оказывают поддержку участникам СВО и их семьям. Они помогают бойцам в рамках работы специального центра «Возвращение», открытого на базе областного госпиталя войн, филиала фонда «Защитники Отечества». Дмитрий Азаров поблагодарил представителей военной медицины, отметив, что все они вносят бесценный вклад в нашу общую победу. Глава региона пожелал медикам крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе.

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