Браконьера с сачком и плотвой задержали на плотине в Самарской области

Ущерб от действий рыбака-нарушителя составил пять тысяч рублей Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области участковые задержали мужчину, который незаконно ловил рыбу в районе села Кашпир. Браконьер с помощью сачка добыл себе плотву. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным полицейских, нарушитель — 44-летний житель Сызрани. Мужчина рыбачил на плотине между протоком Волги и озером Долгое. Он использовал запрещенное орудие лова — сачок. Браконьер наловил плотву на пять тысяч рублей. По его словам, он знал о запрете на вылов рыбы, но все равно нарушил его.

В отношении сызранца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Максимальное наказание, которое ему может грозить, — до двух лет лишения свободы.

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