Расписание движения судов между Самарой и Рождествено изменят с 19 июня

Суда начнут ходить по-новому с начала следующей недели Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В Самаре изменят расписание движения судов до села Рождествено. Они начнут ходить по-новому с начала следующей недели.

— С понедельника, 19 июня 2023 года, рейс в 20:00 по маршруту Самара — Рождествено будет выполняться с заходом на Проран, — сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.

Напомним, теплоходы ежедневно ходят между Самарой и Рождествено с интервалом в один час. Рейсы из Самары суда выполняют в 6:00, 7:00, 8:00 (Проран), 9:00 (П), 10:00 (П), 11:00, 12:00 (П), 13:00, 14:00 (П), 15:00, 16:00 (П), 17:00, 18:00 (П), 19:00 (П), 20:00 (П) и в 21:00. Отправление из села Рождествено: в 6:00, 7:00 (П), 8:00, 9:00 (П), 10:00, 11:00 (П), 12:00, 13:00 (П), 14:00, 15:00 (П), 16:00, 17:00 (П), 18:00 (П), 19:00 (П), 20:00 (П), 21:00.

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