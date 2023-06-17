В Самаре чаще всего ленивыми себя называют дизайнеры, юристы и сисадмины

В общей сложности в наличии у себя лени признались 20% опрошенных самарцев Фото: Shutterstock

В Самаре 20% работающих жителей считают себя ленивыми, еще 77% отрицают наличие у себя этого качества. Чаще других бездельем страдают дизайнеры, юристы и сисадмины, реже — врачи, учителя, экономисты и маркетологи. Таковы результаты опроса, который провел сервис SuperJob.

Женщины признаются в лени реже мужчин — 16% против 25% соответственно, а молодежь — реже старшего поколения. Среди работников в возрасте до 24 лет ленивыми назвались только 13% опрошенных, а среди тех, кто старше 45 лет, — 26%.

В топ-5 работников, которые любят больше отдыхать, чем трудиться, вошли: дизайнеры — 34%, юристы и сисадмины — по 29%, медсестры и менеджеры по работе с клиентами — по 28%, логисты и программисты — по 25%, а также главные бухгалтеры и менеджеры по закупкам — по 21%. Меньше всего считают себя ленивыми врачи (всего 11%), учителя, экономисты и маркетологи (по 12%).

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