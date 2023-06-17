Опубликованы фото с места строительства планетария на пр. Ленина в Самаре

Новый корпус космического музея будет готов к осени 2024 года / Фото: hinshtein.ru

Стало известно, как продвигается строительство планетария на проспекте Ленина в Самаре. Он станет новым корпусом музейно-выставочного центра «Самара Комическая». На площадке уложили плиты для проезда спецтехники и вырыли котлован глубиной девять метров.

— Выполнены работы по установке опалубки и бетонированию форшахты. Идет изготовление арматурных каркасов под устройство буросекущих свай, — сообщает пресс-служба депутата Госдумы РФ от Самарской области Александра Хинштейна.

По словам подрядчика, есть моменты, которые могут задержать работы. Один из них — перенос ливневой канализации. В настоящее время вопрос решается.

Ели и памятник Дмитрию Козлову убрали с площадки строительства / Фото: hinshtein.ru

Напомним, работы на объекте стартовали в феврале 2023 года. На площадке возле «Ракеты» установили забор. Затем оттуда убрали ели — их временно пересадили. Переехал и памятник конструктору Дмитрию Козлову. Что деревья, что монумент вернут обратно после завершения работ. Планируется, что планетарий будет готов к осени 2024 года.

Общая площадь нового корпуса музея составит почти шесть тысяч квадратных метров. В здании будут два подземных и три надземных этажа, а также эксплуатируемая кровля и астроплощадка для открытых наблюдений. Звездный зал разместят на третьем этаже. Его вместимость составит 224 зрительских места.

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