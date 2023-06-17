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НовостиОбщество17 июня 2023 13:55

В Самаре на пешеходном переходе на ул. Гагарина/Мяги установили забор

В дептрансе объяснили, почему закрыли проход к «зебре»
Анастасия ФИЛАТОВА
Теперь путь к пешеходному переходу перекрывает металлическое ограждение / Фото: Артем Глушков / vk.com

Теперь путь к пешеходному переходу перекрывает металлическое ограждение / Фото: Артем Глушков / vk.com

В Самаре на одном из пешеходных переходов установили ограждение. Закрыли проход к «зебре» на пересечении улиц Гагарина и Мяги. Такое решение вызвало недоумение у горожан. Они обратились в соцсетях к чиновникам с просьбой разъяснить ситуацию.

- Решение принято в целях ликвидации очага аварийности, связанного с наездами на пешеходов при левом повороте, - сообщили в департаменте транспорта Самары.

В ведомстве добавили, что установка ограждения на «зебре» на пересечении улиц Гагарина и Мяги несет и другую функцию. Чиновники отмечают, что ликвидация пешеходного перехода на этом участке позволит увеличить пропускную способность улицы Мяги.

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