В Самаре на пешеходном переходе на ул. Гагарина/Мяги установили забор

Теперь путь к пешеходному переходу перекрывает металлическое ограждение / Фото: Артем Глушков / vk.com

В Самаре на одном из пешеходных переходов установили ограждение. Закрыли проход к «зебре» на пересечении улиц Гагарина и Мяги. Такое решение вызвало недоумение у горожан. Они обратились в соцсетях к чиновникам с просьбой разъяснить ситуацию.

- Решение принято в целях ликвидации очага аварийности, связанного с наездами на пешеходов при левом повороте, - сообщили в департаменте транспорта Самары.

В ведомстве добавили, что установка ограждения на «зебре» на пересечении улиц Гагарина и Мяги несет и другую функцию. Чиновники отмечают, что ликвидация пешеходного перехода на этом участке позволит увеличить пропускную способность улицы Мяги.

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