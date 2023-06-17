Порывистый ветер будет бушевать в Самарской области 18 июня

Из-за сильного ветра в губернии объявлен желтый уровень опасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вновь объявили желтый уровень опасности. В воскресенье, 18 июня 2023 года, в регионе продолжит бушевать сильный ветер.

- Днем 18 июня 2023 года местами в Самарской области ожидается усиление северного ветра. Его порывы достигнут 15-18 м/с. Такая погода сохранится и вечером, - сообщили в Приволжском УГМС.

Жителей региона просят быть осторожнее и внимательнее. Если непогода застигнет не улице, необходимо как можно дальше держаться от деревьев, ЛЭП, рекламных щитов, остановок общественного транспорта. Сильный порыв ветра может их повалить. Автомобилистам следует поставить машины в гараж или припарковать их подальше от непрочных конструкций.

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