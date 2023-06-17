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НовостиОбщество17 июня 2023 15:34

Поезд «Ласточка» не будет ходить в Самарской области 18 июня

Его заменят на состав с вагонами повышенной комфортности
Анастасия ФИЛАТОВА
"Ласточку" временно снимут с маршрута Самара - Сызрань / Фото: КбшЖД

"Ласточку" временно снимут с маршрута Самара - Сызрань / Фото: КбшЖД

В Самарской области временно перестанет ходить скоростной электропоезд «Ласточка». Состав не будет курсировать в воскресенье, 18 июня 2023 года.

— В связи с производственной необходимостью 18 июня 2023 года состав «Ласточка» на маршруте Самара — Сызрань — Самары будет заменен на поезд с вагонами повышенной комфортности, — сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

Так, завтра будут курсировать следующие электрички: № 7142 Сызрань (отпр. 09.22) – Самара (приб. 11.13); № 7143 Самара (отпр. 16.08) – Сызрань (приб. 17.46); № 7144 Сызрань (отпр. 18.07) – Самара (приб. 19.53).

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