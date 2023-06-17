Вечер профессионального бокса «Olimpbet кубок на Волге» состоится в Самаре 19 июня

В Самаре прошла пресс-конференция, посвященная предстоящему спортивному событию / Фото: Самарская областная федерация бокса

В понедельник, 19 июня 2023 года, в Самаре состоится вечер профессионального бокса «Olimpbet кубок на Волге». На ринге выступят команды 63 региона и Приволжского федерального округа. Инициатор спортивного мероприятия — Самарская областная федерация бокса.

— Бокс для Самары и области почти национальный вид спорта. Это многолетние традиции, которые переходят из поколения в поколение. Конечно, это благодаря таким легендарным спортсменам, как Василий Шишов и многим другим нашим прославленным боксерам. Поэтому так ожидаемы события, связанные с боксом. И в последнее время их действительно много, в том числе благодаря поддержке губернатора Дмитрия Азарова, — отметил в субботу, 17 июня, на пресс-конференции, посвященной предстоящему турниру, председатель наблюдательного совета областной федерации бокса, зампредседателя правительства региона Александр Фетисов.

Вечер профессионального бокса пройдет в МТЛ «Арена». 19 июня на ринг там выйдут 22 боксера. От Самарской области заявлены девять спортсменов: Никита Неизвестных, Никита Гусельников, Ярослав Никифоров, Евгений Пьянзин, Ильдар Минсафин, Геворг Кюрегян, Гегем Хчоян, Алакпер Гезалов и Абубакар-Салах Муцелханов.

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