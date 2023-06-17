Заведующая здравпунктом самарского аэропорта получила звание заслуженного врача России

Команда Олеси Курносовой проводит пред и послерейсовые медосмотры экипажей самолетов
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Заведующую здравпунктом самарского аэропорта Олесю Курносову удостоили высшей государственной награды для медиков. В 2023 году ей присвоили звание заслуженного врача России.
Самарчанку отметили за многолетний труд в системе здравоохранения. Медаль ей вручили в торжественной обстановке в Москве. По словам Олеси Курносовой, награда была неожиданной, но приятной. Как пишет «Соваинфо», подобным достижением могут похвастаться всего несколько жителей Самарской области.
Отметим, Олеся Курносова работает в профессии более 30 лет. Сейчас она занимает пост заведующей здравпунктом аэропорта Курумоч. Сотрудники этого отделения проводят пред и послерейсовые медицинские осмотры экипажей самолетов, а также помогают авиапассажирам с проблемами со здоровьем.
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