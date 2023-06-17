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НовостиОбщество17 июня 2023 18:25

Заведующая здравпунктом самарского аэропорта получила звание заслуженного врача России

Высшей госнаграды удостоили Олесю Курносову
Анастасия ФИЛАТОВА
Команда Олеси Курносовой проводит пред и послерейсовые медосмотры экипажей самолетов

Команда Олеси Курносовой проводит пред и послерейсовые медосмотры экипажей самолетов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заведующую здравпунктом самарского аэропорта Олесю Курносову удостоили высшей государственной награды для медиков. В 2023 году ей присвоили звание заслуженного врача России.

Самарчанку отметили за многолетний труд в системе здравоохранения. Медаль ей вручили в торжественной обстановке в Москве. По словам Олеси Курносовой, награда была неожиданной, но приятной. Как пишет «Соваинфо», подобным достижением могут похвастаться всего несколько жителей Самарской области.

Отметим, Олеся Курносова работает в профессии более 30 лет. Сейчас она занимает пост заведующей здравпунктом аэропорта Курумоч. Сотрудники этого отделения проводят пред и послерейсовые медицинские осмотры экипажей самолетов, а также помогают авиапассажирам с проблемами со здоровьем.

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