Заведующая здравпунктом самарского аэропорта получила звание заслуженного врача России

Команда Олеси Курносовой проводит пред и послерейсовые медосмотры экипажей самолетов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заведующую здравпунктом самарского аэропорта Олесю Курносову удостоили высшей государственной награды для медиков. В 2023 году ей присвоили звание заслуженного врача России.

Самарчанку отметили за многолетний труд в системе здравоохранения. Медаль ей вручили в торжественной обстановке в Москве. По словам Олеси Курносовой, награда была неожиданной, но приятной. Как пишет «Соваинфо», подобным достижением могут похвастаться всего несколько жителей Самарской области.

Отметим, Олеся Курносова работает в профессии более 30 лет. Сейчас она занимает пост заведующей здравпунктом аэропорта Курумоч. Сотрудники этого отделения проводят пред и послерейсовые медицинские осмотры экипажей самолетов, а также помогают авиапассажирам с проблемами со здоровьем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал