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НовостиОбщество18 июня 2023 5:40

В Самарской области мужчина за несколько минут украл велосипед девочки

Правоохранители задержали подозреваемого
Алена ПРОВКИНА
Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

обратилась за помощь в полицию. Она рассказала, что за несколько минут злоумышленник украл велосипед ее дочери.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, женщина рассказала, что они с несовершеннолетней дочерью оставили велосипед у магазина всего на несколько минут. За это время подозреваемый угнал чужое имущество. Сотрудники полиции ориентировали на розыск похищенного личный состав и направили по адресу автопатрули.

Правоохранители в течение часа смогли задержать злоумышленника. 20-летний похититель признал свою вину и рассказал, что хотел продать велосипед, но не смогу довести свой преступный замысел. Возбуждено уголовное дело.