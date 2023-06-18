Самарца, пропавшего в Сокских штольнях, искали 8 спасателей

К счастью, мужчину вывели на поверхность. Фото: ПСС СО

В Самаре местный житель пропал в Сокских штольнях 17 июня 2023 года. Спасатели обследовали узкие проходы штолен.

По информации поисково-спасательной службы Самарской области, по словам родственников, пропавший должен был прийти в назначенное время. Мужчина ушел из дома утром, в 21:44 к работам приступили спасатели. Специалисты обследовали проходы. Благодаря хорошему знанию горного лабиринта, спасатели смогли успешно завершить операцию.

В 00:41 специалисты обнаружили потерявшегося самарца и вывели его на поверхность. В работу приняли участие 8 спасателей.