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НовостиОбщество18 июня 2023 7:00

Мэр Самары поздравила медиков с профессиональным праздником

Праздник отмечают 18 июня 2023 года
Алена ПРОВКИНА
Мэр поздравила медицинских работников

Мэр поздравила медицинских работников

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре мэр города поздравила профессионалов с Днем медицинского работника. Праздник отмечают в воскресенье, 18 июня 2023 года.

- Вы рядом с нами с первых дней нашей жизни и в самые непростые моменты. Ваши руки встречают новую жизнь, спасают и оберегают. Вы становитесь свидетелями нашей горечи и наших потерь. В ваш адрес звучат самые искренние слова благодарности, - отметила мэр города Елена Лапушкина.

В регионе в последнее время многое сделано, чтобы развить и укрепить материально-техническую базу медицинские учреждений. В губернии обновили парк скорой помощи, построили новые больницы и продолжает закупаться новое медоборудование.