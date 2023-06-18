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НовостиОбщество18 июня 2023 8:01

Большинство самарцев довольны своим браком и отношениями

Аналитики провели опрос среди населения
Алена ПРОВКИНА
Самарцы рассказали о своих отношениях

Самарцы рассказали о своих отношениях

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие местные жители считают себя абсолютно довольными отношениями. Горожане приняли участие в опросе.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, половина опрошенных признались, что считают свою пару – родственной душой. Союзов, созданных по принципу «противоположности притягиваются», гораздо меньше - примерно 18%. Довольны своими отношениями 90% респондентов мужчин и 86% женщин. Число тех, кого брак не радует меньше – 10% мужчин и 14% женщин.

Полностью счастливых в отношения больше среди тех, кто видит в своей половинке «родственную душу». Неудовлетворение испытывают те, кто вступил в союз с «противоположностью».