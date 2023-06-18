В Самарской области жители перевернулись на лодке из-за шторма

Лодку выбросило на берег. Фото: ПСС СО

В Самарской области около Молодецкого кургана жители перевернулись на лодке во время шторма. Маломерное судно потеряло управление.

По информации поисково-спасательной службы Самарской области, горожане плыли на маломерном судне и потеряли управление. Лодку накрыло волной и выбросило на берег. В этот момент в судне находились двое взрослых и ребенок. Пострадавшие обратились за помощью к спасателям. К месту происшествия прибыл спасательный катер.

Пострадавших доставили на левый берег Волги. Медицинская помощь не потребовалась. Спасательные работы были завершены в 21:06.