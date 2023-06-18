В Самарской области полицейские ищут мужчин, обворовавших обувной магазин

Полицейские разыскивают подозреваемых. Фото: ГУ МВД России по региону

В городе Тольятти Самарской области сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемых. Мужчины могут быть причастны к краже.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, представитель сетевого магазина обратился за помощью в полицию. В начале лета подозреваемые похитили мужские кроссовки. Сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников. Приметы подозреваемого: на вид мужчине 35-40 лет, худощавого телосложения, рост около 175-180 сантиметров, славянской внешности. Он был одет в черные брюки, белую рубашку, красную кепку и солнцезащитные очки.

Приметы второго подозреваемого: около 35-40 лет, худощавого телосложения, был одет в синие джинсы, серую кофту, черную кепку. Всех, кто видел подозреваемых, просят обратиться в отделение полиции или по номеру 102.