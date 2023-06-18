Самарский мобилизованный журналист захватил броневик

О случае военнослужащий рассказал в соцсетях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мобилизованный журналист из Самары рассказал, как захватил украинский броневик. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Илья Круговой был мобилизован осенью прошлого года. Журналист рассказал о случае, который произошел с ним на передовой. Военнослужащий был «за ленточкой», куда заехал вражеский бронетранспортер. В одной руке у мужчины был автомат, а в другой – граната с выдернутой чекой.

Военнослужащий также поделился, что был готов бросить гранату и кричал, чтобы все выбирались наружу. Одного из врагов передали, по словам мужчины, «куда следует».