В Самаре очевидцы сообщили об утонувшей женщине в озере

Очевидцы извлекли тело женщины Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре стало известно об еще одном трагическом событии. В одном из озер областной столицы утонула женщина.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, трагедия произошла в Кировском районе на озере Паршино. Около 20:30 в субботу, 17 июня 2023 года, очевидцы извлекли из воды погибшую женщину. Пока личность пострадавшей продолжают устанавливать.

Напомним, 17 июня в областной столице во время соревнований по триатлону утонул 3 7-летний спортсмен из Екатеринбурга. Мужчина спрыгнул с дамбы. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.