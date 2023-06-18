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НовостиПроисшествия18 июня 2023 12:38

В Самаре очевидцы сообщили об утонувшей женщине в озере

Личность погибшей устанавливается
Алена ПРОВКИНА
Очевидцы извлекли тело женщины

Очевидцы извлекли тело женщины

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре стало известно об еще одном трагическом событии. В одном из озер областной столицы утонула женщина.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, трагедия произошла в Кировском районе на озере Паршино. Около 20:30 в субботу, 17 июня 2023 года, очевидцы извлекли из воды погибшую женщину. Пока личность пострадавшей продолжают устанавливать.

Напомним, 17 июня в областной столице во время соревнований по триатлону утонул 3 7-летний спортсмен из Екатеринбурга. Мужчина спрыгнул с дамбы. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.