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НовостиОбщество18 июня 2023 14:43

В Самарской области вырос спрос на специалистов в сфере сельского хозяйства

Эксперты изучили ожидания работодателей и претендентов
Алена ПРОВКИНА
В регионе вырос спрос на сотрудников

В регионе вырос спрос на сотрудников

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вырос спрос на сотрудников в сфере сельского хозяйства. На одну вакансию в этой сфере приходится 3,5 резюме.

По информации сервиса по поиску работы hh.ru, спрос на сотрудников за год вырос на 20%. По итогам месяца, прирост числа вакансий – является одним из самых небольших в ПФО. Только за последний месяц соискатели разместили около 2 тысяч резюме. При этом, каждый третий кандидат – старше 40 лет, а 66% респондентов уже имеют стаж более 6 лет.

При этом, в сельском хозяйстве за длительный стаж работодатели устанавливают доплату – 25% от фиксированный оплаты к страховой пенсии.