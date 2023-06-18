В Самаре девушке-сироте отказали в предоставлении квартиры по месту жительства

Девушку вновь включили в список Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области девушка-сирота получала отказ в предоставлении квартиры по месту жительства. Горожанка переехала в областную столицу.

Молодая девушка была включена в список детей-сирот, которых обеспечат жильем, еще в 2018 году. Жительница Сызранского района после окончания школы переехала в Самару, чтобы начать обучение в другом образовательном учреждении. В областной столице горожанка зарегистрировалась в 2022 году, но не получила жилье. Она обратилась в Департамент опеки, попечительства и соцподдрежки за помощью.

Однако, девушка получила отказ. Дело передали в прокуратуру, чтобы получить положительное разрешение. Горожанку включили в список для обеспечения жильем на территории Самары.